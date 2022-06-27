İran Turizm Bakanı Bakü'ye gitti

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zerğami, Bakü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Turizm Bakanları 11. Konferansı'na katılmak üzere Azerbyacan'a gitti.
Bakü ziyareti kapsamında İranlı bakan bir dizi temaslarda bulunacak.
Turizm Bakanı Zerğami, son günlerde resmi temaslar için Tahran'a gelen Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüşmüştü.
Zerğami görüşmede, İran'ın Dağlık Karabağ'da cami restorasyonuna yardımcı olmaya hazır olduğunu söylemişti.
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