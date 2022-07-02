İran yapımı film TRT2'de yayınlanacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı yazar-yönetmen Reza Mirkarimi’nin “Şirin’in Kalesi” adlı filmi de akranlarda olacak.

Bu filmi 16 Temmuz Cumartesi günü TRS 22:00'da izleyebilirsiniz.

İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi'nin eseri "Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)", yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenen Celal’in hikayesini konu ediniyor.

Film 2020'de 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, "Şirin’in Kalesi" filmiyle Hamed Behdad layık görülmülmüştü.

En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı ise, bu eserin yönetmeni Rıza Mirkerimi olmuştu.