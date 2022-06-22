Azerbaycan Kültür Bakanı'nın Tahran'daki temasları sürüyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov, Tahran temasları kapsamında bu sabah İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpour ile görüştü.

Görüşmede Muhtarpur, "Milli Kütüphane Kurumu olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile en üst düzeyde işbirliği yapamak istiyoruz." dedi.

Azeri Bakan ise, "İran Milli Kütüphanesi'nde Nizami Gencevi'nin el yazmaları olduğunu öğrendik; İki ülke arasında bilgi ve kaynak alışverişi için ortak çalışma gruplarının kurulmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Anar Kerimov, Tahran ziyareti çerçeveisnde dün İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzatullah Zerğami ile görüşmüştü.