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3 Tem 2022 09:32

Hizbullah'tan Siyonist İsrail'in İHA iddiasına yanıt

Hizbullah'tan Siyonist İsrail'in İHA iddiasına yanıt

Lübnan Hizbullah Hareketi’nden Siyonist İsrail’in ‘Kariş’e gönderilen 3 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü’ iddiasına yanıt geldi.

Siyonist Rejim güçleri, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölge Kariş’e gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

Konuya dair Hizbullah Hareketi’nden yapılan yazılı açıklama, “Kariş enerji sahasındaki tartışmalı bölgeye keşif ve gözetleme görevi yapmak üzere farklı boyutlarda üç adet insansız hava aracı İHA) gönderdik.” ifadeleri kullanıldı.

İHA’nın görevinin başarıyla tamamlandığı kaydedilen açıklamada, “İstenilen mesaj da (Siyonistlere) ulaştı. Zafer ancak Yüce Allah'a güvenmekle mümkündür.” denildi.

Hizbullah, tartışmalı bölgeye gönderilen İHA'ların askeri amaçlı olmadığını bildirdi.

News Code 1903259
https://tr.mehrnews.com/news/1903259/

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