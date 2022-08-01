Hasan Nasrullah: Her türlü senaryoya hazırız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam Beyrut’ta düzenlenen Muharrem ayı etkinliğine katıldı. Burada konuşma yapan Hasan Nasrullah gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nasrullah, Lübnan ile Siyonist Rejim arasındaki sınırların belirlenmesi müzakerelerinde ara bulucu görevine atanan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’in Beyrut ziyareti hakkında, “İsrail ile müzakere tarafı olmadığımızı ve bizim adımıza kimseyi müzakereci olarak atamadığımızı yineliyoruz. Müzakereler, cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor.” dedi.

Hasan Nasrullah, “Siyonist Rejim’e karşı direnişin gelecekteki davranışı, Beyrut ve Tel Aviv arasındaki dolaylı müzakerelerin sonuçlarına bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

“Rejimin sondaj gemisi Kariş gaz sahasına girdikten sonra, Hizbullah bazı seçenekleri gözden geçirdi ve sorunları ya Lübnan'ın yararına olumlu bir şekilde çözmeye ya da savaşa gitmeye karar verdi."

"Geçen 40 yılda Hizbullah olarak aziz milletimiz için canımızı feda etmeye hazırdık ve şimdi de hazırız.” diyen Nasrullah, Siyonist Rejim'e uyarıda bulunarak, direnişin her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.

Tartışmalı Kariş enerji sahası ile ilgili olarak Hizbullah lideri, “Siyonist Rejim’le savaş olasılığı yüzde 50. Kariş meselesi müzakere yolu ile de çözülebilir.” diye konuştu.

Hizbullah Hareketi, ülke sınırları içerisinde İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisinin görüntülendiğini duyurmuştu.