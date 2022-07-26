Hasan Nasrullah'tan Siyonist İsrail’e füze uyarısı

Nasrullah, Hizbullah'ın halihazırda güçlü bir durumda olduğunu belirterek, “33 günlük savaş sonucunda düşman, direnişle yüzleşmenin tehlikeli olduğunu ve direnişin yüksek güce sahip olduğunu anladı. Düşman, Lübnan'a karşı yapılacak herhangi bir eylemin tepkiyle karşılanacağını farketti.” dedi.

Tartışmalı doğalgaz sahası Kariş’in önemine değinen Nasrullah, şunları konuştu:

"Beyrut hükümeti Lübnan'ı ve zenginliğini korumak için uygun bir karar veremiyor ve bu nedenle direniş bu kararı vermek zorunda kalıyor. Hizbullah'ın amacı, Lübnan'ın petrol ve gazını çıkarmaktır, çünkü Lübnan'ın hayatta kalmasının tek yolu bu."

Nasrullah, Kariş operasyonuna dair, “Bu eylemi ne Suriyeli ve İranlı kardeşler ne de ülkedeki müttefiklerimizle koordine etmedik.” açıklamasını yaptı.

Hizbullah’ın Lübnan sularındaki tartışmalı bölgede petrol ve doğalgaz çıkarmaması konusunda İsrail’i defalarca uyardığını aktaran Hasan Nasrullah, ''Denizde veya karada direnişin hassas füzelerinin ulaşamayacağı hiçbir İsrail hedefi yoktur.” ifadesini kullandı.

Nasrullah, İran’dan akaryakıt ithalatına ilişkin, “Lübnan hükümetinin kabul etmesi şartıyla İran'dan yakıt ithal etmeye hazırım. Ne yazık ki, Lübnan'da ABD'nin yaptırım uygulayacağı korkusundan dolayı buna yanaşılmıyor ve siyasi cesaret yok.” şeklinde konuştu.