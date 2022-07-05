Siyonistler Hizbullah'ın İHA'lı operasyonu için toplandı

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, güvenlik yetkilileri Lübnan Hizbullah Hareketi'nin icra ettiği son İHA'lı operasyonu görüşmek üzere toplandı.

Enerji Bakanı Karine Elharrar'ın başkanlığında yapılan toplantının gizli olarak gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu TV kanalının iddiasına göre Hizbullah'ın insansız hava araçları sadece İsrail'i değil dünyayı da tehdit ediyor.

Son günlerde Siyonist Rejim güçleri, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölge Kariş’e gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

Konuya dair Hizbullah Hareketi’nden yapılan yazılı açıklama, “Kariş enerji sahasındaki tartışmalı bölgeye keşif ve gözetleme görevi yapmak üzere farklı boyutlarda üç adet insansız hava aracı İHA) gönderdik.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “İstenilen mesaj da (Siyonistlere) ulaştı. Zafer ancak Yüce Allah'a güvenmekle mümkündür.” denildi.