Hasan Nasrullah'tan İsrail'in provokatif eylemine tepki

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, canlı yayında konuştu.

Siyonist İsrail'in ihtilaflı deniz sularına Energean Power adlı yüzer üretim depolama boşaltma gemisini göndermesine değinen Nasrullah, Siyonist Rejim'in bu girişimle Lübnan enerji sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Nasrullah, "Düşman İsrail, Lübnanlılara ve dünyaya yakında gaz çıkarmaya başlayacağını söylüyor. Bu gemi sondaj faaliyetleri için bölgede değil. Asıl görevi gaz üretimini başlatmaktır." dedi.

Hasan Nasrullah, "Hepimiz büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Denizde bize ait enerji sahası ve doğal zenginlikler tartışılmaz bir ulusal sorun olarak değerlendirilmeli. Lübnan'ın deniz kaynaklarını korumanın önemi işgal altındaki toprakları kurtarmaktan daha az değil." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik uygulanan petrol ve gaz kısıtlamalarına tepki gösteren Nasrullah, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz çıkarması yasak. Bu, Lübnanlıların düşünmesi gereken bir sorun. Bölgede yaptırım gerekçesiyle sondaj çalışmaları ve doğalgaz çıkarma işlemleri yasaklanan ülkeler sadece Suriye ve Lübnan." açıklamasında bulundu.

Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu gemisinin nereye demir attığı ve nerede faaliyet yürüteceği önemli değil, ancak tehlike, düşmanın ortak ve tartışmalı alanda doğalgaz çıkarma işlemi başlatmasıdır. Burada hakkı olan Lübnan ordu ve direniş denen bir güce sahiptir.

Direniş olarak, düşmanın tartışmalı Kariş enerji alanından petrol ve doğalgaz çıkarmasını önleyebiliriz.

Karşı tarafta uluslararası kararları tanımayan ve zorbalık mantığını benimseyen bir düşman var. Direniş Lübnan'ın varlığının yağmalanmasına karşı boş duramaz. tüm seçenekler masadadır. Savaş istemiyoruz, ancak ondan da korkmuyoruz."

"Düşman Kariş sahasından petrol ve doğalgaz çıkarma işlemini durdurulmalıdır, çünkü Kariş ortak bir sahadır. Yunan şirketi ve yönetileri, Lübnan'ın işgalinde suç ortağı olduklarını ve bu eylemin sonuçları olacağını bilmeli." diyen Seyyid Hasan Nasrullah, Yunan enerji şirketine ait gemilerin derhal sahadan çekilmesi çağırısı yaptı.

Hasan Nasrullah, "Durumu an be an ve günlük olarak takip edeceğiz ve herhangi bir karar vermek için gerekli bilgileri toplama hakkına sahibiz." açıklamasını yaptı.

ABD ile İsrail'in Lübnan'ı açlığa sürüklemek istediğini belirten Hizbullah lideri, "Sosyal güvenlik için büyük bir tehdit olan açlık iç savaştan daha kötüdür. Lübnan'daki mevcut imkanlara başvurarak resmi bir tavır sergilenmeli. Böylesi bir durumda savaşı mutlaka kazanacağız." diye konuştu.