İslam Devrimi Liderinden 2022 Hac mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bilgilendirme sitesinin bildirdiğine göre Ayetullah Hamenei bu yıl hac münasebeti ile yayınladığı mesajda, gönümüzde liberalizm ve komünizmin batı uygarlığın en önemli armağanları olarak artık 100 yıl ve 50 yıl önceki çekiciliğe sahip olmadığını, batının para eksenli demokrasi haysiyetinin ise ciddi soru işaretleri ile karşı karşıya olduğunu, batılı düşünürlerin de pratikte şaşkınlığa düştüklerini itiraf ettiklerini belirtti.

Ayetullah Hamenei Amerika ve onun cinayetkar ortağı yani gasıp rejimin bölgedeki perişanlık ve başarısızlığını Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan’da açıkça görüldüğünü söyledi.

Devrim Lideri ayrıca İslami uyanış ve bilincin gelişiminin parlak sonuçları ve olağanüstü direniş olayına vurgu yaparak, Filistin sahnesinin bu hayret verici olayın tecellilerinden biri olduğunu, tuğyancı sionist rejimi, saldırgan ve haykıran durumdan savunma ve pasiflik durumuna çekebildiğini ve açıkça görülen siyasi ve güvenlik ve ekonomik sorunları ona dayatabildiğini belirterek, direnişin diğer parlak örneklerinin Lübnan, Irak, Yemen ve diğer bölgelerde açıkça görüldüğünü söyledi.

Parstoday'e göre, Ayetullah Hamenei günümüzde dünyanın İslami İran’da İslam'ın siyasi egemenliği ve gücünün başarılı bir modeli ve gururlu bir örneğine şahit olduğuna işaretle, bu temel ilkeler listesinin başında mevzuatta ve uygulamada İslam hakimiyetinin üstünlüğü, ülkenin en önemli yönetim konularında halk oylarına dayanma ve tam siyasi bağımsızlık ve zalim güçlere dayanmamanın yer aldığını belirterek, işte bu ilkelerin Müslüman halklar ve hükümetlerin birleşebileceği ve İslam ümmetini tutum sergileme ve işbirliğinde müttefik kılıp birleştirebileceğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, vahdet ve maneviyatın haccın iki esas temeli olduğunu ve İslam ümmetinin izzet ve saadetinin iki faktörü olduğuna işaretle, İslam dünyasının coşkulu ve motive olan gençlerle dolu olduğunu, geleceği inşa etmek için en büyük yatırımın, günümüzde İslam dünyasında ve özellikle bölge ülkelerinde dalgalanan özgüven olduğunu belirterek, hepimizin bu sermayeyi korumak ve arttırmakla görevli olduğumuzun altını önemle çizdi.