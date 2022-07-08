İran'dan İngiltere'nin iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere devletinin resmi sitesinde yayınlanan Yemen'e giden İran silahlarına Ocak 2022'de el koyduğu iddiasına tepki gösterdi.

İngiltere devletinin bu iddiasının temelsiz olduğuna dikkati çeken Kenani, ''İngiltere, kendi kendini ilan etmiş askeri koalisyona sürekli gelişmiş silahlar satarak savunmasız Yemen halkına karşı savaş ve tecavüzün ortağıdır ve bu nedenle insancıl bir jest alarak İran'a karşı böyle temelsiz bir iddiayı ortaya atacak makamda değildir'' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Sadece İngiliz medyasında yayınlanan haberler ve verilere göre bu ülke Yemen'de askeri işgalinin başlangıcından beri Yemen karşıtı koalisyona bombalar, güdümlü füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 8 milyar sterlin değerrinde gelişmiş silah satmıştır. Bu ülkenin silah üreticilere tahsis ettiği özel ruhsatların da buna eklendiğinde bu rakamın birkaç katına çıkıyor. Nitekim İngiltere, saldırgan koalisyonun Yemen'in savunmasız halkına karşı savaş suçları işlediğini ve bu koalisyonun okullara, hastanelere, düğünlere ve gıda depolarına yönelik askeri saldırılarının gerçekleştirdiğinin bilinçinde olarak bu silahları saldırganlara sağlamıştır.

Kuşkusuz İngiltere devletinin koalisyon güçlerine silah ihracatını sürdürmesi, Yemen'deki bu insanlık dışı savaşın sürmesinin nedenlerinden biridir. Bu açıdan bu ülke İran'a karşı bu tür iddiaları ortaya atacak ahlaki yetkiye sahip değildir''.