İran Meclis Başkanı Taşkent'te Özbek mevkidaşı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf resmi temaslar için geldiği Taşkent’te Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, “Bu ziyaretin İran ve Özbekistan milleti ve hükümeti arasındaki ilişkilerde köklü bir dönüşümün başlangıcı olmasını umuyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki işbirliğin gelişmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Galibaf, İran hükümeti ve meclisinin İslam ülkeleri başta olmak üzere komşu ve bölge ülkeleri ile münasebetlerini geliştimek istediğini söyledi.

Özbekistan’ın bölgede önemli bir aktör olduğunu anlatan Galibaf, “İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımlara rağmen çeşitli alanlarda en yüksek potansiyele sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf ayrıca, "İran ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin iki milyar dolara ulaşması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı da, “Özbekistan olarak İran'ın parlamento alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz.” dedi.