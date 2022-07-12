İran Meclis Başkanı Galibaf Özbekistan'da

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Özbek mevkidaşının davetlisi olarak bugün Tahran'ı Taşkent'e doğru terketti.

İran-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gulamrıza Nuri Kızılca, meclisteki Melayer, Mübareke ve Halhal milletvekili bu ziyarette meclis Başkanı Galibaf'a eşlik etti.

Galibaf Taşkent'te Özbek mevkidaşının yanı sıra tacirler ve işadamları ile görüşecek.

İki ülke arasındaki parlamenter ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Galibaf'ın Taşkent ziyaretinin gündeminde olacak.

