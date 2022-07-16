Erdoğan'dan Tahran'a önemli ziyaret

İran medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Pazartesi akşamı Tahran'a gelecek.

Erdoğan'a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik edecek.

Erdoğan Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek.

Kremlin de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'yi görüşmek üzere 19 Temmuz Salı günü Tahran ziyareti sırasında bir araya geleceğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de barışı sağlamak için 2017 yılında başlatılan Astana sürecinin garantör ülkelerinin üç liderinin üçlü bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmand ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tahran'ın "İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı" ve "Astana Süreci Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.