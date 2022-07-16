Ensarullah’tan Biden'ın Ortadoğu ziyaretine kınama

Yemen Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti şiddetle kınıyoruz. Bu ziyaretin amacı, bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe sayarak ABD ve İsrail'e hizmet etmektir.” denildi.

Açıklamada, “Yapılan temaslarda bölge halklarının özgürlüğü, bağımsızlığı ve huzur hakkı pazarlık edilrken Siyonist Rejim’le normalleşme süreci ele alınıyor. Bunlar Filistin davasına ihanet yapıldığını gösteriyor.

Normalleşmenin sonuçları, bölge rejimlerinin güvenliği için de tehlikelidir, çünkü halktan uzaklaşıyorlar. Bu gezinin amacı, Suudiler ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmektir.” ifadesine yer verildi.

Ensarullah Hareketi, Filistin halkının ve direniş gruplarının yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi ayrıca, hava sahasını İsrail uçaklarına açan Suudi Arabistan’ın tutumunu eleştirdi.