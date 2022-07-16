Biden, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyaretleri çerçevesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Suudi yetkililerle bir araya geldi.

Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, Suudi Veliaht Prensi Selman Muhammed bin Selman ve Suudi Bakanlarla bir çalışma toplantısına katılan Biden, toplantılardan sonra yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Ortadoğu'ya barış getirme, küresel ekonomik büyümeyi sağlama ve teknolojik alanlarda işbirliğini sağlama konularında anlaştığını ifade etti.

Biden, görüşmede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini belirterek, olayla iligili "o zamanki düşüncemi ve şimdiki düşüncemi net ifade ettim" dedi.

Biden, bölgedeki barış çözümleri doğrultusunda, Suudi Arabistan ile Yemen ateşkesini uzatmak için ABD ile Suudi Arabistan'ın birlikte çalışmayı kabul ettiğini söyleyerek, "Yemen'de daha geniş bir çözüme ulaşmak için diplomatik bir süreç izlemeyi kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA