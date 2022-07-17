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17 Tem 2022 19:36

İran: Afganistan’da güvenliğin sağlanması bölgenin çıkarına olacak

İran: Afganistan’da güvenliğin sağlanması bölgenin çıkarına olacak

İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminiyan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Eminiyan görüşmede, "Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması bölgenin çıkarına olacak." dedi.

Taliban dışişleri bakanlığı sözcüsü Hafız Ziya Ahmed ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Eminiyan-Muttaki görüşmesinde Afgan göçmenler, İran'daki Afgan mahkumlar, uyuşturucuyla mücadele, sınır sorunları ve karşılıklı ticaret ilişkileri ele alındı.” ifadesini kullandı.

News Code 1903544
https://tr.mehrnews.com/news/1903544/

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