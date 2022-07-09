Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için BAE ile anlaşabilir

Taliban ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yürütülen müzakereler hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, BAE, Kabil Havalimanı ve Afganistan'daki diğer bazı havaalanlarını işletmek için bir anlaşmaya varmak üzere. Habere göre, anlaşmaların imzalanması halinde birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor. Uluslararası kamuoyunda resmi olarak tanınmayan Taliban hükümeti, kara ile çevrili Afganistan'ın dünyayla temel hava bağlantısı olan Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nı ve diğer havaalanlarını işletmeleri için Türkiye ve Katar da dahil olmak üzere bölgesel güçlerle görüşüyordu.

Reuters ajansına konuşan kaynaklar, aylar süren görüşmelerde bir ara BAE-Türkiye-Katar ortak anlaşması ihtimalinin de tartışıldığını, ancak Taliban'ın işletmenin tamamını daha önce Afgan havaalanlarını işleten BAE'ye devretmeye hazırlandığını söyledi.

Kaynak: Gazete Duvar