  1. Siyaset
29 Haz 2022 15:28

İran'dan Afganistan sınırında yaşanan olayla ilgili açıklama

İran'dan Afganistan sınırında yaşanan olayla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran-Afganistan sınırında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Afganistan ile olan Milak sınır hattında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Nasır Kenani, talihsiz oaly sonucunda şehit düşen Muhammed Sayyad isimli sınır muhafızının ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Kenani, Afganistan tarafına seslenerek, “Afgan hükümet yetkilileri, olayın boyutlarının netliğe kavuşması, faillerinin cezalandırılması ve buna benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalı.” diye konuştu.

News Code 1903192
https://tr.mehrnews.com/news/1903192/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler