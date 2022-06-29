İran'dan Afganistan sınırında yaşanan olayla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Afganistan ile olan Milak sınır hattında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Nasır Kenani, talihsiz oaly sonucunda şehit düşen Muhammed Sayyad isimli sınır muhafızının ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Kenani, Afganistan tarafına seslenerek, “Afgan hükümet yetkilileri, olayın boyutlarının netliğe kavuşması, faillerinin cezalandırılması ve buna benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalı.” diye konuştu.