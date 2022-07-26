İran'dan sonra Türkmenistan gazı Afganistan'da piyasaya sunuluyor

Afganistan İslam Emirliği'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulğani Birader'in ofisinden yapılan açıklamada, Türkmenistan'dan satın alınan binlerce ton likit gazın piyasaya sürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Türkmenistan'dan satın alınan binlerce ton sıvılaştırılmış gazın yakında ülke pazarlarına gireceği belirtildi.

Açıklamada, Türkmenistan gaz şirketi ile yapılan anlaşma gereği, binlerce ton likit gazın şimdiden Ceyhun nehri üzerinden Heyratan limanına, tren yoluyla Aqina istasyonuna ve Turğendi limanlarına ulaştırıldığı ifade edildi.

Afganistan İslam Emirliği'ndeki yetkililer, satın alınan gazın ülke pazarlarına girmesiyle birlikte gaz fiyatının önemli ölçüde düşeceğini öngörüyor. Ülkede, likit gazın litre fiyatı 80 Afgani'den, benzinin litre fiyatı ise 89 Afgani'den işlem görüyor.

Maliye Bakanlığı ise, aralarında sözleşme bulunan İran'dan da 350 bin ton akaryakıt ithal edileceğini ve bunun da akaryakıt fiyatların düşmesine yol açacağını kaydetti.

Kaynak: İLKHA