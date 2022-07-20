Erdoğan'ın Tahran ziyareti çok önemliydi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kenani, İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi’ne ilişkin, Tahran’ın 19 Temmuz’da çok verimli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomasi açıdan parlak bir gün geçirdiğini söyledi.

Tahran'ın diplomasi başkenti haline geldiğine geldiğini belirten Kenani, İran’ın pragmatik ve rasyonel diplomasi yöntemini bölgede istikrar ve güvenliği tesis etmekle birlikte komşu ve Müslüman ülkeler arasındaki dostluğu derinleştirmek için kullandığını kaydetti.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"İran, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere bölgede önemli bir aktör ve bölgesel konularda dengeleyici bir rolü var. Ukrayna krizi konusunda Tahran istişare için önemli bir yerdir.

Bölge ülkeleri fırastçılık peşinde olan dış güçlerin tekliflerine ihtiyacı yok. Bölgemiz, bölge halkının cebinden giden sahte ittifaklara ve etkisiz savunma sistemlerine ihtiyaç duymuyor, bunun tersine daha fazla dostluğa ve bölgesel bir toplu güvenlik mekanizmasına ihtiyacı var. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi, bölge milletleri ile ülkelerinin evidir."

Erdoğan'ın Tahran ziyareti

Erdoğan'ın Tahran ziyaretini “çok önemli” olarak nitelendiren Kenani, Tahran'da imzalanan İran-Türkiye Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması ile ilgili olarak, bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerini iyi komşuluk politikası ve karşılıklı çıkar çerçevesinde ileriye yürütebileceğini belirterek, “Söz konusu anlaşma, İran ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli bir sıçrama sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile yürütülen müzakereler

Kenani, yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin son durumuna dair, “İran tarafı müzakereleri iyi niyet ve ciddiyetle desteklemektedir. Anlaşmanın sağlanması için uygun zemin hazır. Bu anlaşmada temel bir sorun olmadığına inanıyorum; Amerikan tarafının siyasi bir karara ihtiyacı var ve anlaşmaya dönmenin bedelini ödemesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin olası Suriye harekatı

Türkiye’nin olası Suriye harekatı konusunda Kenani, “İran, askeri harekatın Suriye’de krizin tırmanmasına yol açabileceğine ve istikrar ile güvenlik sağlamayacağına inanıyor.” dedi.

'ABD, Suriye'de teröristleri desteklemeyi bırakmalı'

Nasır Kenani, ABD yönetiminin Suriye politikasını eleştirerek, “ABD, Suriye'nin bazı bölgelerindeki askeri varlığına son vermeli ve teröristleri desteklemeyi bırakmalı.” şeklinde konuştu.