İran'dan Siyonist İsrail'in tehidine yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır kenani, Al Alam TV kanalına verdiği demeçte, "Siyonist Rejim'in son zamanlardaki tehditleri sadece psikolojik bir savaştır ve bu rejimin İran'a askeri olarak karşı koyacak cesareti ve gücü yoktur" dedi.

Nasır Kenani, İran'ın Siyonist Rejim tarafından işlenecek herhangi bir aptallığa tepkisinin yıkıcı olduğunu vurguladı.

Kenani ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'in, İran'a karşı askeri koalisyon kurma konusunda yenildiğini ve bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmediğini ifade etti.