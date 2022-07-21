İran: Bölgede dostluk ve işbirliğine ihtiyaç var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ABD ile Siyonist İsrail'in kurmayı hedeflediği “Ortadoğu NATO'su”nu eleştirdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Bölgemiz toplu güvenliği sağlamak için sahte ittifaklar ve etkisiz savunma sistemlerinin yerine dostluk ve işbirliğine ihtiyacı var. Barış, istikrar ve ortak kalkınma, dış müdahale olmaksızın, toplu diyalog ve işbirliği yoluyla sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.

Kenani dün düzenlediği basın toplantısında, "Bölge ülkeleri fırastçılık peşinde olan dış güçlerin tekliflerine ihtiyacı yok. Bölgemiz, bölge halkının cebinden giden sahte ittifaklara ve etkisiz savunma sistemlerine ihtiyaç duymuyor, bunun tersine daha fazla dostluğa ve bölgesel bir toplu güvenlik mekanizmasına ihtiyacı var. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi, bölge milletleri ile ülkelerinin evidir." demişti.