İran'dan İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirtti.

Kenani, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Şam hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Siyonist Rejim'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları, bu ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ilhalidir." dedi.

Uluslararası toplum başta olmak üzere uluslararası kurumlar ile sözde insan hakları savunucularının İsrail rejiminin yasa dışı eylamlerine ilişkin sessiz kalmasını eleştiren Kenani, uluslararası toplumun ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin, Siyonist Rejim'in devam eden suçları ile tehlikeli davranışları konusunda sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kenani, “Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları, bu ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin yanı sıra, silahlı teröristlere fayda sağlıyor. Bu durum tüm bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir.” diye konuştu.

Siyonist İsrail, dün gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Bu saldırıda Suriye ordusundan 3 askerin yaşamını yitirdiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na yazdığı mektupta İsrail rejimi saldırılarının kınanmasını istedi.