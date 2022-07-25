Terörizm İran, Irak ve Türkiye için ortak tehlikedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, nükleer anlaşmanın aceleyle canlandırılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, "13. hükümetin temel politikası, ekonomiyi ve halkın geçimini yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin sürecine bağlamamaktır. İran ayrıca müzakere sürecine ciddi bir tercih olarak bağlıdır ve İyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varılıncaya kadar bu yola devam edecektir" dedi.

Görüşmelerin sürecinin iletişim kanalları aracılığıyla devam ettiğini belirten Kenani, "İran'ın başmüzakerecisi düzeyinde Mora ile dışişleri bakanı düzeyinde Burrell ile görüşmeler yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

Kenani konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Görüşmelerde ayrıca çok fazla esnekliğimiz vardı. İran bugüne kadar çeşitli yapıcı girişimlerde bulundu. Müzakere sürecinin belirlenmesinde ana taraf olarak ABD'nin İran kadar yapıcı ve iyi niyetle hareket etmesi ve İran'ın olumlu girişimlerine olumlu tepki vermesi halinde bir anlaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Anlaşmaya yakın veya uzak olmak ABD'nin siyasi kararına bağlıdır. İran gelecekte anlaşma sağlanmasından yanadır. Ancak duygusal hareket etmeyecek ve milletin ve ülkenin çıkarlarını göz önünde bulunduracaktır"

Grossi'nin İran iddiası

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin son iddialarına tepki gösteren Kenani, "UAEA Bakanının iddialarını teknik ve profesyonel olarak görmüyor, tarafsızlık ve hakkaniyet ilkesini benimsemeye ve siyasi amaçlarla yapılan açıklamalardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Bu yetkili sorumludur ve tarafsızlık ilkesine saygı göstermeli ve İran'ın iyi niyetine yanıt vermelidir. Tüm tarafları anlaşmaya davet ediyoruz.İran Koruma üyesidir. İran'ın yapıcı işbirliğine ve Siyonist rejimin yasadışı nükleer yeteneklerine dikkat etmelidir. UAEA Başkanını yapıcı bir rol oynamaya ve müzakere sürecinde yardımcı olmaya davet ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

'Ukrayna konusunda tutumumuz değişmedi'

Ukrayna savaşına dikkat çeken Kenani, "İran'ın bu konudaki tutumu nettir ve dışişleri bakanı da dahil olmak üzere İranlı yetkililer tarafınfan ilan edilmiştir. Ukrayna konusunda tutumumuz değişmedi. İran, bölgedeki herhangi bir ülkeye karşı her türlü askeri ve savaş stratejisine karşıdır. Farklılıkları siyasi yollarla çözmek gerekiyor" dedi.

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in İran-Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili açıklamaları hakkında Kenani, "İran ve Suudi Arabistan arasında Irak hükümetinin ev sahipliğinde Bağdat'ta beş tur müzakere yapıldı. Bu görüşmelerde iyi sonçlara varıldı. Cidde'deki görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı ve Iraklı mevkidaşı arasında telefon görüşmesi yapıldı. Fuad Hüseyin bu görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir sonraki toplantıda İran ve Suudi Arabistan arasında resmi bir siyasi diyalog düzenlemeye istekli ve hazır olduğunu ifade etti" diye konuştu.

Reisi-Macron görüşmesi

Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasından yapılan teelfon görüşmesine değinerek, "Bu telefon görüşmesi önemli bir diplomatik gelişmeydi. İki cumhurbaşkanının görüşmesi iki saat sürdü. Daha önce yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerle ilgi İran ve Fransa dışişleri bakanları arasında yapılan telefon görüşmesi de bu görüşmenin tamamlayıcısıydı" dedi.

Kenani, Fransa'nın başka alanlarda ve farklı ülkeler tarafından farklı şekillerde yapılan diğer çabaların yanında olumlu ve yardımcı bir rol oynamaktan yana olduğunu belirterek, "Doğal olarak, yapıcı bir rol oynamak isteyen tüm tarafları memnuniyetle karşılıyoruz ve bu görüşmeler de bu bağlamda yapıldı. Bu görüşlmelerin faydalı olacağını umut ederiz" ifadelerinde bulundu.

Afganistan

Afganistan'daki gelişmelere atıfta bulunan Kenani, "Afganistan ile yaklaşık 900 km ortak sınırımız var. Yaşanan her gelişme İran için önemlidir ve biz bu ülkedeki gelişmelere, istikrara ve güvenliğe duyarlıyız. İran, Afganistan yönetimi ile yapıcı etkileşim çerçevesinde ve komşularla işbirliği içinde huzur ve istikrarın Afganistan'a dönmesine çalışmaktadır" diye kaydetti.

İran'ın dış politikası

Nasır Kenani, İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilikileri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"İran, bölgeselcilik ve Doğu odaklı ve Asya odaklı politikaya dayanarak, sınır ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri kapsamlı olarak geliştirmek istiyor ve bu doğrultuda hareket etmektedir. İran dengeli dış politikayı vurgulamakta. Yeni bloklara doğru hareket etmiyoruz.

İran ve Rusya arasındaki ilişkiler çeşitlidir. Rusya ile uzun vadeli bir işbirliği anlaşmamız vardı ve yeni ihtiyaçlara göre uzun vadeli işbirliği taslağını takas ettik ve taslak üzerinde görüşüyoruz ve kesinleşince onu imzalayacağız. Çin ile 25 yıllık kapsamlı bir işbirliği belgesi imzaladık ve Türkiye ile uzun vadeli bir işbirliği imzaladık."

Reisi'nin New York ziyareti

Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York ziyareti hakkında, "Bu ziyaret hakkında bilgiler, zamanı gelince cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Irak'taki son gelişmeler

Irak'taki gelişmelere dikkat çeken Kenani, "Ne yazık ki, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) durum biraz karmaşık. Terörizm, bizim, Irak ve Türkiye hükümeti için ortak bir tehlikedir. Yaşananlardan dolayı üzgünüz, Irak hükümetine ve Iraklı ailelere taziyelerimizi ilettik. Bu konuda bir çözüm bulunmalı ve ortak görüşmeler ışığında Irak topraklarında bu tür olayları önleyecek bir mekanizma kurulmalı." dedi.