  1. Siyaset
28 Tem 2022 16:27

Siyonist rejimin barbarlığının devam etmesi, kaçınılmaz kaderini değiştirmez

Siyonist rejimin barbarlığının devam etmesi, kaçınılmaz kaderini değiştirmez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani'nin attığı tweette, "ABD'nin koşulsuz desteğinin gölgesinde gerçekleşen Siyonist rejimin barbarlığının devam etmesi, bu apartheid rejiminin kaçınılmaz kaderini değiştirmeyecek" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Eriha'nın doğunsunda 6 Filistinliye ait evin Çarşamba günü Siyonist güçlerin buldozerleri tarafından yıkılması, işgalcilerin her gün işlediği yıkım, kurşuna dizme, öldürme, şiddet, baskı, çocukları bile tutuklama, tarım arazilerini yok etme, ağaç kesme vb. eylemlerinin bir örneğidir.

BD'nin koşulsuz desteğinin gölgesinde gerçekleşen Siyonist rejimin barbarlığının devam etmesi, bu apartheid rejiminin kaçınılmaz kaderini değiştirmeyecek"

News Code 1903801
https://tr.mehrnews.com/news/1903801/

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