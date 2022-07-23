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23 Tem 2022 12:38

Libya Başbakanı Dibeybe, İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Libya Başbakanı Dibeybe, İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'taki çatışmaların ardından İçişleri Bakanı Halid Mazin'i görevden aldı.

Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Dibeybe İçişleri Bakanı Mazin'i görevden alarak, yerine geçici olarak Yerel Yönetimler Bakanı Bedriddin ed- Tumi'yi atadı.

Başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" silahlı grupları arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda, 3'ü sivil 10 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar başkentin Ayn Zara bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: T24

News Code 1903687
https://tr.mehrnews.com/news/1903687/

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