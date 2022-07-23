Libya Başbakanı Dibeybe, İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Dibeybe İçişleri Bakanı Mazin'i görevden alarak, yerine geçici olarak Yerel Yönetimler Bakanı Bedriddin ed- Tumi'yi atadı.

Başkent Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" silahlı grupları arasında dün geceden bu yana yaşanan çatışmalarda, 3'ü sivil 10 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar başkentin Ayn Zara bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: T24