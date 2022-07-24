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24 Tem 2022 15:46

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Suriye'ye gidecek

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Suriye'ye gidecek

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi bir ziyaret için bugün Suriye'nin başkenti Şam’a gidecek.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Şam’a gidecek.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Cezayirli mevkidaşını Şam Uluslararası Havalimanı’nda kaşılayacağını belirtti.

News Code 1903718
https://tr.mehrnews.com/news/1903718/

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