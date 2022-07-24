Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Suriye'ye gidecek

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Şam’a gidecek.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Cezayirli mevkidaşını Şam Uluslararası Havalimanı’nda kaşılayacağını belirtti.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi bir ziyaret için bugün Suriye'nin başkenti Şam’a gidecek.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Şam’a gidecek.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Cezayirli mevkidaşını Şam Uluslararası Havalimanı’nda kaşılayacağını belirtti.
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