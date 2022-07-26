Tunus'ta yeni dönem; Cumhurbaşkanı Said sınırsız yetki elde etti

Tunus'ta yapılan referandumda düşük seçmen katılımına rağmen Cumhurbaşkanı Kays Said'e neredeyse sınırsız yetki verecek anayasa değişiklikleri kabul edildi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı'na neredeyse sınırsız yetki verecek anayasa değişiklikleri, katılımın yüzde 27'de kaldığı referandumda kabul edildi.

Yeni anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı makamına hem hükümet hem de yargı üzerinde ek yetkiler verirken; birçok demokratik denetim mekanizmasını da kaldırarak parlamentoyu güçsüzleştiriyor.

Geçerli sayılması için minimum seçmen oranı barajı belirlenmeyen referandumda katılım yüzde 27.5'te kaldı.

Sigma Conseil'in çıkış anketine göre oy kullananların yüzde 92.3'ü anayasa değişikliklerini destekledi.

Çıkış anketi sonuçları açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Kays Said'in yüzlerce destekçisi sokaklara çıkarak, demokratik gerileme endişelerine rağmen "Egemenlik halkındır" sloganları atarak anayasa değişikliklerini kutladı.

Muhalifler, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda 2011'de meydana gelen Yasemin Devrimi'nin kazanımlarının kaybedileceğini ve düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Kays Said'e neredeyse kontrolsüz tam yetki vereceğini savunuyordu.

Oylama Said'in seçilmiş parlamentoyu görevden almasının yıl dönümünde yapılırken, muhalefet partilerinin büyük bölümü Cumhurbaşkanı'nın hamlelerini "darbe"ye benzeterek sandığı boykot etti.

Kaynak: Milli Gazete