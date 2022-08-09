İran'da günlük vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 564'e, vaka sayısı ise 7 milyon 446 bin 144'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 449'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 121 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.