  1. Toplum
9 Ağu 2022 15:19

İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran'da günlük vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 564'e, vaka sayısı ise 7 milyon 446 bin 144'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 449'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 121 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904034
https://tr.mehrnews.com/news/1904034/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler