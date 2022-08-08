İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 379 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 515'e, vaka sayısı ise 7 milyon 443 bin 801'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1493'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 112 bin 890'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.