İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 806'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 465 bin 579'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1484'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 150 bin 869'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.