İran'da kaçak akaryakıt taşıyan 5 tekneye el konuldu

Minab Sahil Güvenlik Karakolu Komutanı, Sirik sularında 5 usulsüz ve belgesiz teknenin ele geçirildiğini açıkladı.

Albay Seyyed Davud Mirali, Minab Sahil Güvenlik Karakolu sınır muhafızlarının istihbari çalışmalar ve sorumluluk bölgelerinde sürekli gözetim gerçekleştirmeleri sonucunda kaçakçıların kaçak akaryakıt sevkiyatını ülke sınırları dışına çıkarma planından haberdar olduklarını belirtti.

Mirali, elde edilen bilgiler üzerine Minab Sahil Güvenlik Karakolu'nun operasyon birliklerinin bildirilen bölgeye sevk edildiğini ve bölgede yapılan arama ve gözetleme operasyonunun ardından 5 usulsüz ve belgesiz teknenin tespit edilerek ele geçirildiğini ifade etti.

Minab Sahil Güvenlik Karakolu Komutanı, ele geçirilen teknelerde yapılan aramalarda toplam 3 bin 400 litre kaçak motorin bulunduğunu, uzmanların değerlendirmesine göre bu yükün değerinin 6 milyar 426 milyon İran riyali olduğunu bildirdi. Mirali, operasyon kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve haklarında dosya hazırlandıktan sonra yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla adli makamlara sevk edildiklerini kaydetti.