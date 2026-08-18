Galibaf, terörle mücadele konusu için Irak’a gidecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran-Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını ele almak üzere üst düzey bir parlamento heyetiyle Irak’ı ziyaret edecek.