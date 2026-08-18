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18 Ağu 2026 10:12

Galibaf, terörle mücadele konusu için Irak’a gidecek

Galibaf, terörle mücadele konusu için Irak’a gidecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran-Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını ele almak üzere üst düzey bir parlamento heyetiyle Irak’ı ziyaret edecek.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki gelişmeleri görüşmek, Tahran ile Bağdat arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmek ve Batı Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacak ortak çözüm yollarını değerlendirmek amacıyla yarın üst düzey bir parlamento heyetinin başında Irak’a gidecek.

Galibaf’ın Irak ziyareti kapsamında ülkenin üst düzey yetkilileri ve önde gelen isimleriyle görüşmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınır güvenliği, terörle mücadele, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını ele alması planlanıyor.

News ID 1937993

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