İran ve Irak’tan sınır güvenliği için iş birliği vurgusu

Seyyid Abbas Erakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, görüşmede İran'ın Irak’ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ilkeli tutumuna işaret ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı'nın ofisine yönelik saldırı da dahil olmak üzere terör eylemleri ve iki ülke arasındaki dostane ve kardeşane ilişkilere zarar verebilecek komplolara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca telefon görüşmesinde ortak sınırların güvenlik ve istikrarının korunmasının önemine dikkat çekerek, her türlü güvensizlik ve sınır güvenliğine yönelik tehdidin önlenmesi amacıyla iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.