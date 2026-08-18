Yemen’den Suudi Arabistan’a misilleme uyarısı

El-Meyadin’in haberine göre, Ensarullah yönetimine bağlı Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın gerilimi ne kadar tırmandırırsa o kadar karşılık göreceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, Suudi Arabistan’ın önceki taahhütlerinden tamamen geri adım atması ve Yemen’e yönelik ablukayı benzeri görülmemiş şekilde ağırlaştırmasının ardından, Yemen’in “ablukaya karşı abluka” denklemini uygulamaya koyduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Yemen halkını en ağır insani krizlerden birinden kurtarmak için gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, bu denklemin uygulanmaya başlanmasının ardından Suudi Arabistan, Yemen’in çeşitli bölgelerinde kendisine bağlı güçleri harekete geçirdi. Bu güçlerin Yemen’in güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilirken, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin bu gruplarla uygun şekilde mücadele ettiği kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Yemen ablukasını kaldırmaktan ve ülkedeki kendisine bağlı güçlerin varlığına son vermekten başka bir seçeneği olmadığını vurguladı.

Bakanlık, Suudi Arabistan açısından en düşük maliyetli ve en sorunsuz yolun, Yemen halkının taleplerini yerine getirmek ve ülkeyi kendi haline bırakmak olduğunu ifade etti.