İran ve Özbekistan’dan kapsamlı iş birliğini geliştirme mesajı

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bahramcan A’loyev, İran ile Özbekistan arasındaki siyasi istişarelerin sekizinci turuna katılmak üzere geldiği Tahran’da, pazartesi akşamı İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Özbekistan’ın bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, bu ülkenin ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığı konusundaki ilkeli tutumundan övgüyle söz etti.

Erakçi ayrıca, Özbekistan Meclis Başkanı Nurdin İsmailov başkanlığındaki üst düzey Özbek heyetinin İslam Devrimi’nin şehit liderinin anısına düzenlenen törene katılmasından dolayı teşekkür etti.

Erakçi, Tahran ile Taşkent arasındaki iyi ilişkilere ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki düzenli görüşme ve istişarelere işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarafların ilgi alanına giren tüm alanlarda ilerletilmesi amacıyla etkileşim ve temasların güçlendirilmesine yönelik planlama yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, İran ile Orta Asya ülkeleri arasındaki bölgesel iş birliğinin çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde güçlendirilmesi, bölge ülkelerinin güvenliğinin korunması ve ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin sunduğu imkanlardan yararlanılması gerektiğini belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı A’loyev ise İran’ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov’un selamlarını İranlı mevkidaşına iletti.

A’loyev, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile iki ülkenin ortak ilgi alanına giren tüm alanlarda kapsamlı iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.