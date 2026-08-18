İbrani basınından itiraf: İşgal altındaki topraklardan kaçış büyüyor

El Cezire’nin aktardığına göre, siyonist rejimin başbakanı bölgede elde ettiği “başarılarla” övünürken, işgal altındaki topraklardan göç eden siyonistlere ilişkin veriler bambaşka bir tabloyu ortaya koyuyor.

Farklı cephelerde savaşların derinleştiği bir dönemde, içeride de ciddi bir kriz yaşanıyor.

İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, siyonist rejim parlamentosuna bağlı Araştırma Merkezi’nin verilerine dayanarak, son yıllarda işgal altındaki topraklara geri dönenlerin sayısında yüzde 53’lük düşüş yaşandığını yazdı.

Habere göre, yüz binlerce siyonist işgal altındaki toprakları terk etti ve geri dönmedi.

Bu kaçış dalgasının 2023 yılından itibaren hız kazandığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, ekonomik ve toplumsal sorunların gölgesinde geri dönüş kararının giderek zorlaştığı vurgulandı.

Geri dönenlerin uygun maaşlı iş bulmakta zorlandığı, ayrıca İsrailli olmayan eşlerin yasal statüsünün kesinleşme sürecinin 7 yıla kadar uzayabildiği ifade edildi.