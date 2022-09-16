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16 Eyl 2022 10:04

Reisi ve Şi ilk kez yüz yüze görüştü

Reisi ve Şi ilk kez yüz yüze görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming ile görüşmüştü.

ŞİÖ üyesi ülkelerin bu toplantıdaki gündemi, Batı’nın ekonomik ve ticari yaptırımlarına karşı ticari bir birliktelik sağlamak ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dolarına karşı ulusal para birimlerine güçlendirmek.

İki gün sürecek zirvenin sonunda toplantının sonuçlarını ve üye ülkelerin gelecek politikalarını aktaracak Semerkand Bildirisi yayımlanacak.

News Code 1904797
https://tr.mehrnews.com/news/1904797/

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