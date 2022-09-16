Cumhurbaşkanı Reisi, Al Jazeera kanalına konuştu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda nükleer müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmaya varma konusundaki nihai kararın ABD'ye bağlı olduğunu belirten Reisi, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan müzakere süreci sırasında ABD'nin güven artırıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın ABD ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya, "ABD ile doğrudan nükleer müzakerelerin faydası yok. İran halkının çıkarlarının Amerika ile doğrudan müzakerelere dayanmadığına inanıyoruz.” cevabını verdi.

Reisi, Viyana'daki nükleer müzakerelerin ilerlemesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik önlemleri konularının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran milletinin hakkını korumakta kararlı olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının bir garantiyle birlikte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Batı tarafının İran tutumunu eleştiren Reisi, "Batı bizden nükleer faaliyetleri durdurmamızı istemeden önce, kitle imha silahlarına sahip Siyonist Rejim’den faaliyetlerini durdurmasını talep etmeli." diye konuştu.