Cumhurbaşkanı Reisi, Putin ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için gittiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Putin görüşmede, “Rusya ile İran arasında yapılacak yeni bir büyük anlaşma üstündeki çalışmalarımızın son aşamasında bulunuyoruz, söz konusu anlaşma ilişkileri stratejik düzeye çıkaracak” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Özbekistan ziyareti sırasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İran ve Kırgızistan'ın kültürel ve tarihi ortaklıklarına değinen Cumhurbaşkanı Reisi mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.