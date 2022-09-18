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18 Eyl 2022 12:32

İran, Erbain için Irak'a teşekkür etti

İran, Erbain için Irak'a teşekkür etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından Irak'ta düzenlenen Erbain merasimine ilişkin bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Irak'ta düzenlenen Erbain merasimi ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Erbain merasimi İran ve Irak halkları arasında sağlam bir bağ olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tüm Irak halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine, İranlı ve yabancı Erbain ziyaretçilerine yaptığı ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum"

Mukaddes Hz Abbas Türbesi Sekreterliği, Erbain töreni için Kerbela kentine gelen ziyaretçi sayısının 21 milyona ulaştığını bildirmişti.

News Code 1904837
https://tr.mehrnews.com/news/1904837/

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