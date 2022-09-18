Irak'taki Erbain merasimine katılan İranlı ziyaretçi sayısı açıklandı

İran Polis Teşkilatı, bu sene 3 milyon 262 bin 201 İranlı vatandaşın Irak'taki Erbain yürüyüşüne katıldığını açıkladı.

Mukaddes Hz Abbas Türbesi Sekreterliği, Erbain töreni için Kerbela kentine gelen ziyaretçi sayısının 21 milyona ulaştığını bildirmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.