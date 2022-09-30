Kimyasal silahlar uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu'daki gelişmeler konulu toplantısında yaptığı konuşmada, "BM Güvenlik Konseyi, " BM Güvenlik Konseyi, Suriye ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü arasındaki yapıcı etkileşimi destekliyor" dedi.

Suriye'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirme çabalarına değinen İrevani, bu davanın siyasi bir yaklaşımla ve çifte standartla yönetilmesinin, konuları teknik doğasından uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadığını ve Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğini ve yetkisini zedeleyebileceğini vurguladı.

İrevani, "Çağdaş tarihte kimyasal silahların en sistematik kullanımının ana kurbanı olan İran, kimyasal silahların kullanımını her koşulda en güçlü şekilde kınamıştır" ifadesini kullandı.

İrevani, İran'ın bu tür insanlık dışı silahların kullanılmasının, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğuna inandığını ifade etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İrevani, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin uygulanmasının siyasallaştırılmasının ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) siyasi amaçlarla kullanılmasının, bu sözleşmenin ve bu örgütün meşruiyetini riske attığına inanıyoruz" dedi.

