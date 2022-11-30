BMGK, Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınamalı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında, yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesini, insanları ve sivil altyapıları kasten hedef almasını ve bilhassa bu ülkede havaalanlarına ve insani yardım taşıyan gemilere yönelik saldırını uluslararası hukuk ile uluslararası insan haklarının ve BM antlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.

Said İrevani, Suriye'nin uluslararası sözleşmelere dayalı olarak kendini savunma konusundaki meşru hakkını vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik ve istikrarın ancak bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir askeri harekatın insani meseleleri zorlaştırabileceğini ve hatta durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.