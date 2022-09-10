İran'dan BM'ye Arnavutluk mektubu: İddialar sahte

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Said İrevani, BM'ye mektup yazarak, "Siber saldırıların hedefi olan İran Arnavutluk’un iddialarını 'sahte ve asılsız' olarak değerlendiriyor ve asılsız iddialar kisvesi altında yapılacak herhangi bir provokatif eyleme karşı uyarıyoruz." dedi.

Arnavutluk’un İran iddialarını gündeme taşıyan İrevani, "Ülkem İran haksız yere bir siber saldırıyla suçlandı." ifadesini kullandı.

İrevani, Arnavutluk’un iddialarını reddederek, İran'ın varsayıma dayanan bu tür sahte ve asılsız iddiaların siyasi amaçlarla yapıldığına inandığını aktardı.

Siber ortam ve ilgili teknolojilerin yalnızca barışçıl amaçlar için kullanılması gerektiğini vurgulayan İrevani, bu alanda tüm hükümetlerin uluslararası hukuka tam bir uyum ve sorumlu şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İrevani, İran karşıtı Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün kötü eylemlerine atıfta bulunarak, "Arnavutluk’ta bulunan İsrail rejimi destekli terör örgütü, Arnavutluk topraklarından diğer ülkelerin altyapısına siber saldırılar planlama ve yürütme yeteneğine sahiptir. Bu terör örgütü bugüne kadar bazı ülkelerin desteğiyle İran'ın altyapısına yönelik birçok siber saldırı gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

İran'ı ülkesine siber saldırı düzenlemekle suçlayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurmuştu.

Yıllardır Halkın Münafıkları adlı Batı destekli terör örgütüne ev sahipliği yapan Arnavutluk, İranlı diplomatlardan 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Tahran yönetimi ise Arnavutluk hükümetinin İran karşıtı kararını şiddetle kınamıştır.