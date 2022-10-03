Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Yemen'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Yemen'de geçici ateşkesin uzatılmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Bu görüşmede Emir Abdullahiyan, Guterres'e bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapıcı çabaları için teşekkür ederek, Yemen'de ablukanın kaldırılmasının ve ateşkesi sürdürmenin önemini vurguladı.

Yemen ateşkesi sona erdi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen savaşında altı aylık bir ateşkesin uzatılmadan sona erdiğini belirterek, sükunet çağrısında bulundu ve müzakerelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Genişletilmiş bir ateşkesin kritik faydalar sağlayacağını ifade eden Hans Grundberg yaptığı açıklamada "Bugün bir anlaşmaya varılmadığı için üzgün olduğunu" belirtildi.

İsveçli diplomat, "Savaşan tarafları, Yemen halkının barış için her yolu takip etme yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyorum" dedi.