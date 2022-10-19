İran ile Pakistan arasında önemli Afganistan görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'da bulunan Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık Han ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki komşu ülke arasındaki ilişkileri ayrıcalıklı olarak nitelendirdi ve ikili işbirliğinin başta bölgesel güvenlik olmak üzere her alanda geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran'ın Pakistan güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü belirten Emir Abdullahiyan, bölgenin güvenliğini güçlendirecek işbirliğine hazır olduklarını ilan etti.

İran'da dört buçuk milyondan fazla Afgan vatandaşının bulunduğuna değinen Emir Abdullahiyan, Afganistan'da mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlayacak barış ve istikrarı destekleyerek, "İran, Afganistan'da barış ve huzurun ve bu ülke halkının refahının sağlanması için tüm imkanlarını kullanıyor" dedi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısına hazır olduğunu duyurdu.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık Han da bölgenin güvenliği konusunda İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu olduğunu belirterek,"Mülteci akını, halkın yaşam standartlarının düşmesi, güvensizliğin artması ve uyuşturucu kaçakçılığının büyümesi dahih olmak üzere Afganistan'daki gelişmelerden en çok İran ve Pakistan etkileniyor" dedi.