Şeyh Zakzaki: Müslümanlar İran'ı model olarak görüyor

Al Alam TV kanalına konuşan Nijerya Şiilerinin lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, ülkesinde yaşanan Zaria faciasında şehit olanların sayısı hakkında, "Hükümet çeşitli yalanlar söyledi, ilk önce tek bir kişinin bile öldürülmediğini söylediler, ancak daha sonra ordunun 17 kişiyi öldürdüğünü söylediler. Ancak topladığımız isimlere göre toplamda binden fazla kişiyi ve hatta daha fazlası bu faciada öldürüldü." dedi.

Suudi Arabistan'ın Nijeryalı Müslümanların öldürülmesindeki rolüyle ilgili olarak Şeyh Zakzaki, şunları kaydetti:

"Suudi veliaht prensi, New York Times'a verdiği röportajda tehditkâr bir ses tonuyla, 'Afrika'da Hizbullah benzeri bir hareketi bastırdık ve bu hareketin lideri Zakzaki'nin İran'dakine benzer bir İslam hükümeti kurmasını engelledik' dedi.

Bu eylemin ana nedeni Suudi Arabistan değildi ve Arabistan, ABD ve İngiltere’nin yerine hareket etti ve Washington ve Londra'nın emirlerini yerine getirdi."

Şeyh Zakzaki İran hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

"İnsanlar rol modeli İran İslam Cumhuriyeti'nde gördüler. Her zaman söylerim, İslami olmayan bazı ülkelerde örneğin İran örneğini takip eden Nikaragua’da, güç halkta olsun diye paralı askerleri ülke dışına çıkardılar ve Filipinler'de Marcos'u kovdular.

Müslümanlar İran'ı model olarak görüyor. Cezaevindeyken hapishanedeki işçilerin Şiileri çok iyi tanıdığını fark ettim. Hacı Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra onlarla konuşuyorduk ve onların onun hakkında ne kadar fazla şey bildiklerini öğrendik.

Şimdi dünya ikiye bölünmüş durumdadır. Birinci kısım Amerika'yı bir anne olarak görüyor, ikinci kısım İran'ı bir anne olarak görüyor. İnkılabın diğer Müslümanlara ve tüm mazlumlara bir mesajı var."

Şeyh İbrahim Zakzaki, Filistin davasına dair, "Halk Filistin davasını destekliyor ve Allah'ın izniyle zafer mazlumlarındır. Allah'ın izniyle yakında Filistin hükümeti kurulacaktır." diye konuştu.