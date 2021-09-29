Şeyh Zakzaki: Nijerya Müslümanları sadece adalet istiyor

Nijerya İslam Hareketi Genel Sekreteri Şeyh İbrahim Zakzaki, İngilizce yayın yapan Tahran merkezli Press TV ile bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği röportajda Nijerya'daki Şii Müslümanların durumunu ve onların zulme karşı mücadelelerini ele aldı.

Önde gelen Nijeryalı Şii din alimi Şeyh Zakzaki, "Nijerya halkının oy hakkı olursa İslami hükümeti seçer" dedi.

Abuja'daki Erbain törenine yapılan son saldırıda onlarca kişinin şehit düştüğünü ve yaralandığını belirten Şeyh Zakzaki, Nijeryalı güvenlik güçlerinin yaralıların bir kısmını alıp götürdüğünü, bu yüzden kesin bir şehit sayısı veremeyeceğini söyledi.

Nijerya İslam Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Zakzaki, Nijerya'da Şii Müslümanlara yönelik önceki saldırılarla ilgili olarak, mahkemenin onlara tazminat talep etme hakkı verdiğini, ancak bu kararın şu ana kadar yerine getirilmediğini belirtti.

Nijerya'daki İslami hareketlerin İmam Hüseyin'in (a.s) öğretileri doğrultusunda barışçıl olduğunu kaydeden Şeyh Zakzaki, Erbain gününde matem törenleri düzenlemenin Müslümanların doğal hakları olduğunu vurguladı.

Nijerya'daki Müslümanlara yönelik zulmü kınayan Seyh Zakzaki Müslümanların sadece adalet istedikleri için baskıya maruz kaldıklarını belirtti.