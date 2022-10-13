Kuzey Kıbrıs'ta Siyonistlere karşı harekete geçildi

Kuzey Kıbrıs'ta iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’ün sunduğu ‘Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası’ için değişiklik önerisi geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yasa önerisinin kabul edilmesi halinde Kuzey Kıbrıs topraklarında yabancıların taşınmaz mal alımına sınırlama getirilecek.

Vatandaşlar görüş ve önerilerini sunabilecek

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’ün KKTC Meclisi’ne sunduğu öneri geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanırken önümüzdeki 15 günlük süreçte vatandaşlar, söz konusu teklife dair görüş ve önerilerini sunabilecek. Yabancıların KKTC’de taşınmaz mal alımlarına sınırlama getirmeyi öngören yasa teklifinin gerekçesinde şu ifadeler kullanılıyor: “Bir ada ülkesi olan KKTC’nin topraklarının sınırlı olduğu objektif bir gerçektir. Bunun yanı sıra emlak fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası’nın değer kaybı, vatandaşların konut hakkını kullanamamasına, bilhassa gençlerin ev sahibi olamamasına neden olmaktadır.”

Kaynak: Milli Gazete